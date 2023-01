Szpital leczy choroby. Z ranami radź sobie sam [+18]

– Coraz więcej pacjentów trafia do nas ze szpitali z odleżynami. W większości przypadków to wynik zaniedbań placówek. Jeśli dziś szpitale tłumaczą się, że pacjent musiał leżeć i nie chciał współpracować, jest to absurdalne. Są sporadyczne sytuacje, gdy pielęgnacja przebiega, jak należy, a mimo to odleżyna powstanie. Dzieje się tak np. z powodu odbiałczenia lub innych niedoborów w organizmie. Powodem może być uogólniona miażdżyca lub cukrzyca, co zwiększa skłonność do powstawania odleżyn, które gorzej się goją. Natomiast jeśli człowiek kładzie w szpitalu bez ran i wychodzi z odleżynami czwartego stopnia, jest to, mówiąc łagodnie, głęboko niepokojące. Takie odleżyny musiały być przecież najpierw odleżynami pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia – analizuje lekarz.