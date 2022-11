Morfina? Nie ma. Ból tysięcy pacjentów

– Teoretycznie jest możliwość zamiany sposobu podania morfiny z tabletkowej na formę ampułkową. Pamiętać jednak należy o tym, że pielęgniarki mają pod opieką wielu pacjentów. Liczba wizyt jest z góry wyznaczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia, tzn. ile razy pielęgniarka ma przychodzić do domu chorego. I w przypadku morfiny podawanej podskórnie wizyty pielęgniarki u pacjenta zwiększyłyby się do kilku na dobę, by zrobić zastrzyk. To jest nierealne – dodaje Monika Jaroni-Zacharow, kierownik apteki ogólnodostępnej oraz działu farmacji szpitalnej w hospicjum.