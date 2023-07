6. ofiara katastrofy. "Dzisiaj odszedł mój największy przyjaciel"

"Odszedł ppłk. rez. Artur Zieliński oficer wojsk powietrznodesantowych i operacji niekonwencjonalnych WOT. Był najlepszy - długo zabiegałem by pozyskać go do formacji. Wdrożył innowacyjny system szkolenia spadochronowego terytorialsów i wprowadził do spadochroniarstwa dziesiątki z nich. Cześć Jego pamięci!" - to już pożegnanie zamieszczone w mediach społecznościowych przez Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Wiesława Kukułę.