Katastrofa w Chrcynnie. Samolot spadł na hangar

- Chcemy wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia - podkreślał rzecznik KSP. Nie wskazał jednak, ile osób było na pokładzie samolotu oraz do kogo on należał - czy do miejscowego aeroklubu czy innego właściciela. W nocy służby będą prowadziły oględziny miejsca wypadku oraz zniszczonego samolotu.