Szokujący wpis byłego reportera TVP o wypadku Beaty Szydło

W piątek "Gazeta Wyborcza" opisała nowe szczegóły ws. wypadku samochodowego z 2017 roku z udziałem ówczesnej premier Beaty Szydło. Były funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, który jechał wtedy w kolumnie rządowej, zrelacjonował jak skłoniono go do złożenia fałszywych zeznań, tak by odpowiedzialność za wypadek przypisać młodemu kierowcy seicento.