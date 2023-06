Szok w PiS po utracie władzy w sejmiku. "Doszło do zdrady"

- Polityka jest grą zespołową. Kiedy indywidualne interesy biorą górę nad grą zespołu, to mamy do czynienia z takimi sprawami - komentuje Andrzej Kryj, poseł PiS z województwa świętokrzyskiego. - Skoro trzy osoby tworzą nowy klub, to muszą mieć jakieś indywidualne motywacje - dodaje.