PiS traci władzę w sejmiku. Lawina komentarzy w sieci

Rozłam w Zjednoczonej Prawicy?

Klub PiS do dziś miał najwięcej radnych - 10 osób w 31-osobowym sejmiku. Rano, na samym początku obrad, to się jednak zmieniło. Jak relacjonuje Echo Dnia, doszło do rozłamu w Zjednoczonej Prawicy. Radny Waldemar Wrona wybrany z list PiS oznajmił, że utworzy nowy klub w sejmiku, "który nie będzie głosował za absolutorium i wotum zaufania". Dołączyć do niego ma również dwoje innych radnych PiS: Maciej Gawin, i Agnieszka Buras.