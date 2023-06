Złośliwości rzecznika rządu. "Pan się czuje ograniczony?"

Müller komentuje

O to oświadczenie w trakcie konferencji prasowej w Sejmie był pytany rzecznik rządu Piotr Müller. - Pan czuje się ograniczony? Tu jeden mikrofon TVN-u, tu drugi, trzeci i czwarty. W związku z tym ja nie wiem, czy to jest ograniczenie wolności mediów. Może pan dostawić piąty i szósty, zachęcam, nie będę miał problemu, żeby odpowiedzieć (na pytania - przyp.red.) do piątego i szóstego - mówił polityk.