Wiceminister reaguje na oburzenie. Teraz przeprasza

"Nie życzę sobie dopisywania Platformie Obywatelskiej jakiś tendencji do bezdzietności w imię 'wygody ponad stan'. Jako mamie trójki dzieci przez gardło by mi nie przeszło pytanie, ile narodziła Pani dzieci przez 35 lat życia. To wybór każdej z nas, to uwarunkowania zdrowotne. Nic Pani do tego!" - pisała stanowczo na Twitterze polityczna PO.