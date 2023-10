Szok w autobusie MPK. Kierowca wyprosił matkę z dziećmi

- Bez tłumaczenia i wręcz niemiło. Dopiero na moje pytanie: "dlaczego", kierowca odpowiedział, że powód jest taki, że na przystanku są dwie osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, które chcą wsiąść do pojazdu i to one mają pierwszeństwo skorzystania z przejazdu autobusem. Nieważne, że ja już w tym autobusie jechałam, nieważne, że osoba towarzysząca osobie na wózku chciała zrezygnować z przejazdu, żebym mogła jechać dalej. Kierowca powiedział, że są kamery w pojeździe i takie są przepisy - relacjonuje Gazecie Wrocławskiej pani Katarzyna.