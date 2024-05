Szmydt nadal formalnie sędzią. Żadne pismo nie wpłynęło

Wcześniej w środę premier Donald Tusk informował, że zwrócił się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Adama Bodnara, by podjął wspólnie z sądem dyscyplinarnym, a jeśli będzie trzeba to także z Sądem Najwyższym, natychmiastowe działania, by odebrać immunitet sędziemu Szmydtowi, który wyjechał na Białoruś, gdzie poprosił władze o "opiekę i ochronę".