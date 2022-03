Szkoła dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Online przygotowują się m.in. do matury

Wśród nich jest rodzina 23-letniej Kseni Radzikhovskiej. Dziewczyna przyjechała do Kielc wiosną 2021 r., by w Regionalnym Centrum Wolontariatu koordynować jeden z projektów Korpusu Solidarności, rządowego programu wspierania wolontariatu długoterminowego. Bliskich, mamę Yullię oraz siostry (tata pracuje w polskiej firmie transportowej i jeździ po całej Europie), ściągnęła do Polski tuż przed inwazją Rosji na Ukrainę. W Kielcach miały poczekać, aż sytuacja się uspokoi i po tygodniu czy dwóch wrócić do Winnicy. Wojna im jednak na to nie pozwoliła.