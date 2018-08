"Szereg naruszeń prawa". Zastępca Zbigniewa Ziobry o Sądzie Najwyższym

Sąd Najwyższy przypisał sobie uprawnienia do zawieszenia stosowania przepisów ustaw - przekonuje zastępca prokuratora generalnego, zaznaczając, że pisze w jego imieniu. Robert Hernand wskazuje, że tą decyzją sędziowie dopuścili się "szeregu naruszeń prawa".

Zastępca Zbigniewa Ziobry uważa, że postanowienie jest tym samym "nieskuteczne w zakresie, w jakim miałoby spowodować pozbawienie konstytucyjnych organów państwa praw i obowiązków nadanych im w Konstytucji i ustawach". Jego zdaniem Sąd Najwyższy "całkowicie bezpodstawnie przypisał sobie uprawnienia do zawieszenia stosowania przepisów ustaw" i "wykorzystaniu prawa do skierowania pytań prejudycjalnych do TSUE, nie dotyczących rozpoznawanej sprawy".

Sąd Najwyższy przedstawił w czwartek pięć pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz do czasu uzyskania odpowiedzi zawiesił stosowanie artykułów, których te pytania dotyczą. Chodzi m. in. o zasadę nieusuwalności sędziów i odwoływanie ich ze względu na wiek. To może oznaczać zamrożenie stosowania ustawy do czasu orzeczenia unijnego Trybunału.