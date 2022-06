Szefowa KRS o SN. "Mam krytyczny stosunek do tego, jak funkcjonuje"

Szefowa KRS o I Prezes SN. "Szanuję ją, ale mam krytyczny stosunek do tego, jak funkcjonuje sąd"

- Szanuję ją, liczę się z jej zdaniem, z opiniami, które wygłasza (...). Natomiast mam bardzo krytyczny stosunek do tego, jak funkcjonuje Sąd Najwyższy. Oczywiście to nie jest wina pani I prezes, ale jakieś wpływy na to zarządzanie tym sądem i układanie relacji ma - odpowiedziała rozmówczyni stacji.