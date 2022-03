Szef ukraińskiego wywiadu ostrzega: Rosja szykuje prowokacje w elektrowni atomowej w Czarnobylu

"Rozmyślne ostrzelanie bloków energetycznych Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej to już znana historia. Odpowiadają oni również za atak rakietowy na Instytut Fizyki i Technologii w Charkowie, na którego terytorium znajduje się eksperymentalny reaktor jądrowy. Wszystko to ma na celu zastraszenie. Teraz gdy rosyjskie kierownictwo zrozumiało, że ich plany dotyczące bardzo szybkiej kampanii zawiodły, ponownie uciekają się do nuklearnego szantażu" - powiedział szef ukraińskiego wywiadu.