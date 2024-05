Szef ukraińskiego MSZ: Putin nie ma zamiaru kończyć swojej agresji

Cztery źródła agencji Reuters sugerują, że Putin może być gotowy do zadowolenia się terenami Ukrainy, które zdobył do tej pory, i wstrzymania walk na obecnej linii frontu. Oznaczałoby to, że znaczne obszary czterech ukraińskich regionów: donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego pozostałyby pod kontrolą Rosji, ale bez pełnej kontroli nad żadnym z nich. Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow, stwierdził, że nie ma mowy o zwrocie tych obszarów, ponieważ zgodnie z konstytucją są one obecnie na stałe częścią Rosji.