Pieskow skomentował doniesienia ws. zamrożenia wojny

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował doniesienia agencji Reutera, że ​​Putin jest gotowy zamrozić wojnę w Ukrainie. - To nieprawda. Prezydent wielokrotnie powtarzał, że jest gotowy do negocjacji, ale do negocjacji, aby osiągnąć cele, które obecnie realizujemy w drodze specjalnej operacji wojskowej - powiedział Pieskow.