Wyciek nagrań z resortu sprawiedliwości. "To pokazuje, że mają się czego obawiać"

- Kilkanaście lat temu bulwersowała opinię publiczną i będący wówczas w opozycji PiS rozmowa telefoniczna sędziego Ryszarda Milewskiego w sprawie Amber Gold, która była zaplanowaną prowokacją. Z tamtej rozmowy finalnie niewiele wynikało, ale sędzia poniósł jej konsekwencje. W tym przypadku mamy ujawnione nagranie rozmowy dwóch decydentów: wiceministra sprawiedliwości i szefa prokuratury regionalnej w Warszawie, a sprawa dotyczy ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. To jest porażający obraz tego, co się działo za poprzedniej władzy. Było to ręczne sterowanie prokuraturą. Z ujawnionej rozmowy wynika, że panowie rozumieją się w pół słowa. Zapewne takich rozmów było o wiele, wiele więcej - mówi Wirtualnej Polsce Kaczmarek.