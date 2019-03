Szef sztabu PiS o KE. "Nie przetrwa do wyborów parlamentarnych, mają olbrzymie problemy"

Tomasz Poręba wskazuje, że już dziś Koalicja Europejska ma kłopoty ze spięciem list. Problemem ma być też zbyt duża różnorodność polityczna w sojuszu. Polityk Prawa i Sprawiedliwości odniósł się też do potencjalnego konfliktu między premierem a prezesem PiS.

Szef sztabu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości skomentował przygotowania do eurowyborów. Niektórzy kandydaci PiS zaczęli już kampanię, po czym okazało się, że wystartują z innego okręgu. Tak było m.in. z Ryszardem Czarneckim, którego billboardy zawisły w Poznaniu. - Nie ma mowy o żadnym chaosie. Uznaliśmy, że przywiązanie kandydatów do regionów, nie będzie najistotniejsze przy ich układaniu - mówi w rozmowie z "Do Rzeczy" Tomasz Poręba.