Sondaż poparcia do Parlamentu Europejskiego. Koalicja Europejska wygrywa z PiS

Parlament Europejski opublikował nowe prognozy podziału miejsc przed majowymi eurowyborami. Koalicja Europejska może liczyć na 37,5 proc. głosów. Po piętach depcze im PiS z 36,3 proc. poparciem.

Koalicja Europejska może liczyć na 37,5 proc. poparcie, co przełoży się na 21 mandatów. Chęć głosowania na PiS zadeklarowało 36,3 proc. głosów. Partia Jarosława Kaczyńskiego do PE wprowadziłaby 20 europosłów. Na podium znalazła się Wiosna Biedronia, której ufa 10,6 proc. badanych, co daje 10 mandatów.