Znamy datę wyborów do Parlamentu Europejskiego. Prezydent podpisał postanowienie

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienie w tej sprawie.

26 maja wybierzemy europarlamentarzystów (Pixabay.com, Fot: CC0 Public Domain)

Wybory do Parlamentu Europejskiego będą odbywać się w Europie od 23 do 26 maja. Zgodnie z Kodeksem wyborczym wybory zarządza prezydent w drodze postanowienia, nie później niż 90 dni przed dniem wyborów, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający w okresie wyborczym. To oznacza, że prezydent podpisał postanowienie wyznaczające termin wyborów w ostatnim momencie.

Ogłoszenie terminu wyborów oficjalnie rozpoczyna kampanię wyborczą.

Wybory do europarlamentu w tym roku odbywać się będą w cieniu Brexitu. Wielka Brytania powinna opuścić UE - zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami - o północy w nocy z 29 na 30 marca, czyli przed wyborami do PE. Problem w tym, że nadal nie wiadomo, czy do Brexitu w ustalonym terminie dojdzie.

O co chodzi? O liczbę europosłów, których mamy wybrać. Wielka Brytania ma 73 europosłów. Część ich mandatów ma przypaść innym krajom, część ma zostać zamrożona na potrzeby rozszerzenia UE w przyszłości.. PE zdecydował się także na obniżenie liczby deputowanych z 751 do 705.

Polska ma otrzymać dodatkowo 1 mandat w spadku po Wielkiej Brytanii - zamiast 51 europosłów będziemy wybierać 52. Co się jednak stanie, gdy do Brexitu nie dojdzie? Rozdysponowane mandaty trzeba będzie zwrócić Wielkiej Brytanii, jako pełnoprawnemu członkowi UE.

Państwowa Komisja Wyborcza zwróciła się do prezydenta, marszałka Sejmu, marszałka Senatu oraz premiera z pismem prezentującym ten problem. Obowiązujące przepisy Kodeksu wyborczego nie dają bowiem podstaw do ustalenia, który z 52 wybranych w Polsce posłów do PE miałby nie objąć mandatu. Potrzebna jest więc pilna zmiana przepisów.