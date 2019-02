Brexit przedłużony o dwa miesiące? Premier Theresa May obawia się buntu ministrów

Brexit przedłużony o dwa miesiące? Premier Wielkiej Brytanii, Theresa May, może się zgodzić na przedłużenie brexitu. W ten sposób chce zatrzymać ministrów w swoim gabinecie.

Brexit przedłużony o dwa miesiące – nowy plan Theresy May

Najnowszy plan premier Wielkiej Brytanii zakłada, że brexit zostanie przedłużony o dwa miesiące. Dzięki temu Theresa May zamierza powstrzymać groźbę odejścia z gabinetu wielu ministrów, którzy boją się, że do 29 marca 2019 (czyli do dnia, w którym Wielka Brytania powinna wyjść z UE), nie uda się podpisać z Brukselą porozumienia w tej sprawie. Jak podaje polskatimes, brytyjska premier oświadczyła, iż głosowanie w sprawie brexitu w Izbie Gmin zostanie przełożone na 12 marca, czyli zaledwie 17 dni przed planowanym wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy głosowanie nie wypadnie po myśli rządu (a na razie, wszystko na to wskazuje), Londyn zgłosi się do UE z prośbą o przedłużenie tego okresu.