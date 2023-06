Szef MSZ Estonii Margus Tsahkna: Jesteśmy krajem przyfrontowym. Ta świadomość łączy nas z Polską

To jest teoretyzowanie. Hipotetyczna dyskusja o tym, co może nastąpić albo nie. Ja wolę skupić się na rzeczywiści. A jest ona taka, że Rosja pogwałciła wszelkie zasady prawa międzynarodowego. Dokonała agresji i od prawie półtora roku prowadzi ludobójstwo w Ukrainie. Zabija cywilów, gwałci, porywa dzieci. To wszystko się dzieje w Europie w XXI wieku. Nie możemy udawać, że nic się nie stało, bo to podaje w wątpliwość nasze wartości i istnienie prawa międzynarodowego.