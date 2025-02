Szef MON zapewnia: nie planujemy wysyłania żołnierzy na Ukrainę

W trakcie konferencji prasowej wicepremier został po raz kolejny zapytany o ewentualną możliwość wysłania polskich żołnierzy do Ukrainy. Stwierdził, że "Polska ma inną rolę". - Nie planujemy wysyłania żołnierzy polskich na Ukrainę i nie przygotowujemy się do wysyłania żołnierzy polskich na Ukrainę. To jest stanowisko Polski - zapewnił.