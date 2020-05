Szef Episkopatu Włoch podał datę powrotu mszy z wiernymi

Msze święte z wiernymi wrócą do włoskich kościołów w połowie maja

Msze z wiernymi mają wrócić do kościołów we Włoszech 18 maja. Tę datę skomentował szef włoskiego Episkopatu. - Myślałem o zbiegu okoliczności, jakim jest to, że można będzie powrócić do mszy 18 maja, w dniu, w którym papież Jan Paweł II skończyłby sto lat. Kto wie, może on także razem z innymi świętymi udzielił nam tej łaski - powiedział cytowany przez Ansę kardynał Gualtiero Bassetti.