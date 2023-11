Szef BBN o Polakach w Strefie Gazy. Jest oświadczenie

Powyżej 25 osób, które przebywały w strefie Gazy, w tym obywatel Polski Alexander Danzig, znajduje się w gronie zakładników - powiedział szef BBN Jacek Siewiera, który udał się do Izraela. - RP o nich pamięta i nie ustaje w działaniach, by sprowadzić ich bezpiecznie do kraju - dodał.