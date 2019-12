Szczyrk. Sąsiedzi rozpaczają. "Modliliśmy się, żeby nikogo nie było"

Szczyrk jest wciąż w żałobie po tragicznej śmierci ośmiu osób, w tym czwórki dzieci, mieszkających przy ulicy Leszczynowej. Sąsiedzi rozpaczają, że rodzina, która zginęła, do domu weszła tylko na chwilę. - Mieli coś zjeść i zaraz na roraty - mówią.

Szczyrk. Sąsiedzi rozpaczają. "Mieli coś zjeść i zaraz na roraty"

Szczyrk. Sąsiedzi rozpaczają. "Szymon był u nas. Żona płacze: po co ja go puszczałam"

Sąsiad zza płotu: nasze dzieci chodziły razem do szkoły, Szymon był u nas tego dnia, żona odprowadzała go do domu.

Sąsiadka ze zbocza naprzeciwko: ona płacze teraz, "i po co ja go puszczałam". Mówię jej, a skąd mogłaś wiedzieć. Półtorej godziny przed tą tragedią zadzwoniła do niej Kasia, mama Szymona i powiedziała: "niech Szymon już idzie do domu, bo musi odrobić lekcje". Chłopiec, gdyby nie odwołali treningu, tego wieczoru byłby na nartach - czytamy na portalu.