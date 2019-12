Szczyrk. Nowe doniesienia prokuratury. Wybuch ma związek z pracami budowlanymi

Tragedia w Szczyrku. Eksplozja w domu w Szczyrku ma związek z pracami budowlanymi, które były prowadzone na ul. Leszczyńskiej - podała Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej.

Przedstawicielka Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej poinformowała, że nadal nie zostały zakończone oględziny na miejscu tragedii. Jak powiedziała na konferencji prasowej, wymaga to "szczegółowej analizy", a śledczy "pracują nad ustaleniem osób odpowiedzialnych za sprawę".

Przypomnijmy: w środę wieczorem w Szczyrku zawalił się trzykondygnacyjny budynek przy ul. Leszczynowej. Powodem był wybuch gazu. Ratownicy pracowali kilkanaście godzin w poszukiwaniu uwięzionych pod gruzami osób. W domu, gdzie doszło do eksplozji, mieszkały dwie rodziny. W chwili eksplozji znajdowało się tam 8 osób. Wszyscy zginęli.

Burmistrz Szczyrku o pogrzebie. "Wysyłam delikatne sygnały do rodziny"

Wszystko wskazuje na to, że gaz przedostał się instalacjami i kanałami do budynku po uszkodzeniu pobliskiego gazociągu. Zdaniem Polskiej Spółki Gazownictwa pracownicy zewnętrznej firmy mieli wwiercić się w rurę urządzeniem do wykonywania przecisków podziemnych.