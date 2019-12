Tragedia w Szczyrku. Fatalne informacje o ekipie wiertaczy, na których zrzucono winę

- Zostali wskazani jako winni śmieci 8 osób, bez żadnych dowodów - mówią z oburzeniem znajomi ekipy wiertaczy z firmy Aqua System. Pracownicy prowadzący wiercenia w Szczyrku, przeszli załamanie nerwowe, poszli na zwolnienia lekarskie i pomaga im psycholog.

- Są w fatalnym stanie psychicznym. Jeszcze nie ma dowodów, a już przypisano im winę. Wyobraźcie sobie, co teraz czują - mówią przedstawiciele firmy Aqua System. To ich ekipa prowadziła 4 grudnia wiercenia przy ulicy Leszczynowej Szczyrku. Doszło tam do wybuchu gazu, w który zniszczył dom. Pod gruzami zginęło 8 osób .

Tragedia w Szczyrku. Ważny szczegół, nie było wiertła tylko łopatka

Według prokuratury sprawa nie jest oczywista

Dopiero na mapach Geoportalu widać plątaninę przyłączy gazowych wokół miejsca tragedii w Szczyrku. Na gęsto zabudowanej ulicy rury biegną z licznymi załamaniami, w poprzek prywatnych posesji oraz pod ulicą. Gazociąg średniego ciśnienia miał być położony 30 lat temu. Mnożą się pytania, w jakim był stanie. Być może wystarczyło tylko podważenie go, lub wibracje od wiercenia, aby doszło do rozszczelnienia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że w rejonie wierceń przebiegała rura, która na mapach jest zaznaczona jako gazociąg projektowany, a nie już istniejący.

Przewiert miał służyć do położenia kabla energetycznego do nowej inwestycji deweloperskiej w pobliżu. Z inwestorem współpracowało kilku podwykonawców. Aqua Polska wydała oświadczenie, w którym podkreśla, że była podwykonawcą, wynajętym do zrobienia przewiertu. "Wszelkie czynności związane z wymaganymi uzgodnieniami tzn. z lokalizacją podziemnego uzbrojenia, dokumentacją projektową zadania, a także nadzorem bezpośrednim właścicieli uzbrojenia podziemnego należały do obowiązków generalnego wykonawcy robót".