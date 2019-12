Szczyrk. Wybuch gazu. W domu mieszkała znana rodzina z trójką małych dzieci. "Poczciwi, pracowici ludzie"

Ul. Leszczynowa w Szczyrku. To tu doszło do wybuchu gazu, w którym zginęło osiem osób. W trzykondygnacyjnym domu mieszkało młode małżeństwo, Wojtek i Ania, z rodzicami. Mieli trójkę małych dzieci, Stasia, Michalinę i Szymona. Tego dnia maluchy miały bawić się jeszcze z kuzynem. To czwarte dziecko, które zginęło w tragedii.

Szczyrk. Wybuch gazu. W domu mieszkała między innymi rodzina z trójką dzieci (Agencja Gazeta, Fot: Grzegorz Celejewski)

W trzykondygnacyjnym budynku w momencie wybuchu przebywało osiem osób, w tym czwórka dzieci. Służby poinformowały w czwartek, że w gruzach odnaleziono już ich ciała.

- Straszna tragedia - mówi WP jeden z mieszkańców ul. Leszczynowej.

Szczyrk. Wybuch gazu. Młode małżeństwo z trójką dzieci W domu, w którym doszło do wybuchu, mieszkało młode małżeństwo - Wojtek i jego żona Ania. Mieli trójkę dzieci: Stasia, Michalinę i Szymona. Sąsiedzi mówią, że to "maleństwa". Miały po kilka lat.

Małżeństwo prowadziło nieopodal lokalny biznes wynajmując pokoje turystom. Apartamenty mają bardzo dobre opinie. "Bardzo mili, pomocni właściciele" - czytamy w komentarzach na stronie pensjonatu.

Rodzina związana jest też ze sportami zimowymi. Wojtek miał w mieście swoją szkółkę narciarską, MKS "Skrzyczne" Szczyrk. - Bardzo w porządku człowiek. Traktował nas wszystkich po partnersku - wyznaje nam jeden z jego wychowanków. - Jeździliśmy na różne obozy za granicę - do Austrii, na Słowację. Nastolatkiem wtedy byłem, ale świetnie wspominam te czasy - dodaje.

Mężczyzna startował też w ubiegłorocznych wyborach samorządowych na stanowisko radnego.

Przy ul. Leszczynowej w domu, w którym doszło do wybuchu, mieszkali jeszcze rodzice Wojtka w wieku około 70 lat, Józef i Jola. Według nieoficjalnych informacji, do których dotarliśmy, w dniu tragedii Kasia, ich córka, miała podrzucić dziadkom dziecko do przypilnowania. Sama prawdopodobnie pojechała do pracy. Gdy wróciła, po budynku zostały już tylko gruzy. Kobieta przebywa obecnie w szpitalu.

Szczyrk. Wybuch gazu. "Poczciwi, pracowici ludzie" Miejscowi niechętnie wypowiadają się na temat tragedii. Wszyscy przeżywają dramat, są wstrząśnięci. Burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy w rozmowie z Wirtualną Polską przyznał, że dobrze znał te rodziny.

- Wszyscy się znamy, jesteśmy sąsiadami. Mieszkam niedaleko tego domu. Często się widywaliśmy, aż głos się człowiekowi łamie. To byli poczciwi, pracowici ludzie - mówi reporterowi WP. Burmistrz miał organizować we współpracy z rodzinami zawody sportowe. - To ogromna tragedia - wyznał reporterowi WP.

Burmistrz również przyznaje, że rodzina związana była z narciarstwem. - Mieliśmy w tym roku robić wspólnie obchody związane ze stuleciem narciarstwa w Szczyrku. Miały być spotkania z byłymi olimpijczykami, czy ludźmi, którzy w kadrze narodowej byli - przyznaje. Nie wiadomo teraz, czy impreza się odbędzie.

Tragedia w Szczyrku. Burmistrz komentuje ze łzami w oczach