Szczyrk: wybuch gazu. Odnaleziono kolejne ciała dzieci

Szczyrk. W domu, w którym doszło do wybuchu gazu, miało przebywać osiem osób. Strażacy znaleźli osiem ciał.

- Adrenalina opadła - powiedział komendant Jacek Kleszczewski. Razem ze śląskim wojewodą Jarosławem Wieczorkiem złożyli bliskim ofiar kondolencje. Na miejsce przyjechały karawany. Jak powiedział wojewoda, jest wysoce prawdopodobne, że ofiary to członkowie dwóch rodzin.

Zapytany o ogłoszenie żałoby narodowej, podkreślił, że to kompetencja prezydenta. - Mogę zaapelować do mieszkańców o godne potraktowanie tragedii - zaznaczył. Na miejscu zjawi się wiceminister Jacek Sasin.

Szczyrk. Co się stało?

W środę wieczorem zawalił się trzykondygnacyjny budynek przy ul. Leszczynowej w Szczyrku. Powodem był wybuch gazu . Podczas robót wykonywanych przez zewnętrzną firmę doszło do przewiercenia gazociągu. Prace budowlane miały być prowadzone bez nadzoru.

- Wszczęto śledztwo w kierunku sprowadzenia zdarzenia, które zagraża życiu i zdrowiu wielu osób, a następstwem tego czynu jest śmierć wielu osób, jak jest w tym przypadku - powiedział Wirtualnej Polsce, Agnieszka Michulec, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Dodała, że to wstępna kwalifikacja, która może się jeszcze zmienić.

- Ustaliliśmy już dane osób, które podejmowały przed zdarzeniem działania w pobliżu. To jednak wciąż bardzo wczesny etap śledztwa - wyjaśniła prokurator. Chodzi o osoby, które pracowały w pobliżu rurociągu i zdaniem Polskiej Spółki Gazownictwa uszkodziły go urządzeniem do wiercenia podziemnego.