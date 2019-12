WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze burmistrz + 2 szczyrkwybuch gazu 1 godzinę temu Tragedia w Szczyrku. Burmistrz komentuje ze łzami w oczach - Nie da się opisać tego, co czują nasze serca - powiedział w rozmowie z reporterem WP Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku. Przyznał, że głos... Rozwiń Panie burmistrzu straszna tragedia … Rozwiń Transkrypcja: Panie burmistrzu straszna tragedia Spotkała No nie da się opisać Myślę że to co Nasze serca przecież my to się zna To są często rodziny znajomi koledzy Po prostu nie da się opisać słowami I wyślę że czasami Słowa nie są w stanie tego wszystkiego wyrazi Cóż dziś można powiedzieć No tylko tyle że W tej ogromnej tragedii wyciągnąć jakieś wnioski Co było przyczyną Na pewno odpowiednie Fuck off Badają to wszystko Ja na ten temat W ogóle się nie wypowiada Najważniejsze jest dziś żeby akcję doprowadzić do końca ratunkowych poszukiwawcze Żebyśmy wszyscy wiedzieli że zrobiliśmy wszystko co w naszej Ty chcesz ty się znamy No już jesteśmy sąsiadami prawda to raczej mało Nie wiem kto kogo chodzi Sąsiedzi może pana Tak oto No nie daleko mieszkamy po prostu spotykaliśmy się często widywaliśmy się Czy w powiedzieć no no no no po prostu głaszcze człowiekowi łamie i i tylko patrz No to chcesz Że widać jak to życie nasze może być ulotne dziś jesteśmy jutro nad morzem To była znana rodzina w No tak po prostu o to od pokoleń i bardzo poczciwi pracowici ludzie Ciężko pracowałem rozwiązana Tak narciarstwa oczywiście no Po prostu ja nie chciałbym tutaj przed szereg wychodzić bo pan wojewoda jego służby służby mundurowe na ten temat Gadają natomiast że oni byli też właścicielami tego stoku No kiedyś byli po prostu prawda natomiast legenda Wieczorek jeśli No tak no no czy mieliśmy w najbliższym czasie robić też Obchody związane ze stuleciem narciarstwa w Szczyrku Spotkanie z moimi olimpijczykami czy ludźmi którzy w kadrze narodowej byli Wiesz jak jest życie niestety Przynosi brutalne rozwiązania Przededniu świąt Brak słów brak słów cały czas trwa Ratunkowa Jak wygląda sytuacja z Co miał Tutaj zrobiło i co robi cały czas w tej chwili jesteśmy tutaj aby zabezpieczyć całą tą akcję aby Strażacy wszystkie słów Biały ciepły posiłek ciepły na Aby droga była przejezdna aby była Po prostu gdzieś liska i to jest nasze zadanie Wprowadzenie oczywiście psychologii Bo dzisiaj w szkołach muszę porozmawiać nauczyciela Żeby dzieciakom przedstawić po prostu We właściwy sposób No bo żeby dzieci grały nie chcesz nie przeżyły po prostu związane z całą tą sytuacją Kolędy tak no no taka jest rzeczywistość My to naprawdę dzisiaj musimy być bar Ostro I słowa give wypowiedź I w zachowania Bo Każdy na swój sposób przeżywa to Dzieci będą w szkole w szkole miały zapewnioną Psychologiczna tak tak będą miały już dziś Już jestem już w tym momencie Myślę że to powinno Odbywać bo tak bo przynajmniej ustalę Szkoła Podstawowa tutaj szkoły Ponadpodstawowych nie Był tam Obok Tego co zostało po tym do Płakać się chce jak się patrzy na Nie ma Po prostu Coś nieprawdopodobnego Że Tak Dom Dużego potężnie zbudowany Mogą zostać Mariusz był w oczach Ciężko o tym Bo to Znajomi byli koledzy toby