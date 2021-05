Fundusz Odbudowy UE. "Prezydent jest gotowy do ratyfikacji bez zbędnej zwłoki"

- To jest dla reputacji Senatu, jako tej izby refleksji, bardzo niszczące, ale to jest działalność tej chaotycznej większości senackiej i myślę, że to, co wydarzyło się wokół ustawy ratyfikacyjnej, powinno skłonić większość senacką do zmiany sposobu funkcjonowania. To nie może być izba totalnej opozycji, to musi być izba partnerska - dodawał.