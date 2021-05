Senat zagłosował ws. ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy z preambułą

Senat podjął decyzję po długiej dyskusji

Zanim odbyło się głosowanie w Senacie miała miejsce długa dyskusja, w której wypowiadali się senatorowie i przedstawiciele rządu. Sprawozdanie senackich komisji przedstawiał Bogdan Klich z KO. - Komisja w ostatnim głosowaniu jednogłośnie opowiedziała się za ustawą ratyfikacyjną wraz z dołączoną do niej preambułą - mówił senator KO. - To ważny sygnał dla opinii publicznej, że ponad podziałami można osiągnąć porozumienie co do przeprowadzanie w Senacie ratyfikacji po dodaniu do niej preambuły - dodał.