"Szczegółowa analiza” śledztwa ws. milionera. Po artykule Wirtualnej Polski

W drugiej - toczącej się w innym sądzie - zapadł równie kuriozalny wyrok. W jego uzasadnieniu znalazło się kilkanaście stron tekstu skopiowanego z pierwszego orzeczenia. Powtarzały się nawet błędy interpunkcyjne i literówka. Co więcej, ogłoszenie obu wyroków nie nagrało się. Dwa lata temu Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie sądowego plagiatu. Oba procesy wciąż trwają. Pierwszy zawędrował aż do Sądu Najwyższego, który niedawno postanowił zająć się sprawą. Drugi – po apelacji został zwrócony do ponownego rozpatrzenia do Sądu Okręgowego w Warszawie.