Szanse na zimę w styczniu? Ekspert nie ma wątpliwości

Na razie śnieg jest głównie w górach. Czy można liczyć, że pojawi się w innych regionach Polski? - Zastanawiam się, czy nie powinniśmy zmienić nazwy ferii z zimowych na wiosenne lub wczesnoroczne? - ironizował Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. - Śniegu nie będzie w najbliższym czasie poza Podhalem. Cały czas mamy napływ ciepłego powietrza znad Europy, a nawet znad Atlantyku. Dopiero ok. 22 stycznia może się ochłodzić, ale tylko w nocy. Tego śniegu jest coraz mniej w naszym kraju. Pada coraz rzadziej, jest coraz mniejsza pokrywa śnieżna i zalega coraz krócej, nawet na naszym biegunie zimna, czyli w Suwałkach - mówił synoptyk. W weekend na południu może być chłodno, a pozostałych częściach kraju temperatury dodanie nawet do 9 stopni Celsjusza. - Przed nami wiosenny weekend, ale nieco wietrzny. Jeżeli ktoś chciałby zimy, to zapraszam na Podhale - dodał gość programu "Newsroom WP".

