Syn Władysława Bartoszewskiego w PE? PSL chce go na listach

Władysław Teofil Bartoszewski może zostać europosłem. Takiego rozwiązania chce Polskie Stronnictwo Ludowe. Lider ludowców, Władysław Kosiniak Kamysz, rozmawiał już z naukowcem.

"PSL to dziś jedyne ugrupowanie które mogę popierać" - mówił w Sejmie Władysław Teofil Bartoszewski. Syn znanego działacza ma wystartować z Warszawy. Decyzja o tym ma zapaść w ciągu dwóch tygodni. Wtedy zostaną ogłoszone listy do Parlamentu Europejskiego.

Układanie list

PSL do majowych eurowyborów nie startuje z własnego komitetu. W sobotę lider ludowców oficjalnie ogłosił, że ugrupowanie dołączy do Koalicji Europejskiej. Skupia ona większość partii opozycyjnych, a także stowarzyszeń. Dlatego na listach może być ciasno. Jeśli kandydatura Bartoszewskiego się potwierdzi, będzie miał ciężkie zadanie, aby dostać się do Brukseli.