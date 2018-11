Syn premiera Czech oskarża ojca o porwanie. Chodzi o wyłudzenie dotacji

Czeska prokuratura sprawdza, czy faktycznie doszło do porwania i wywiezienia na Krym syna premiera Andreja Babisza. Babisz junior oskarżył o to własnego ojca. Ten z kolei twierdzi, że syn jest chory psychicznie.

Chodzi o śledztwo prowadzone od stycznia 2015 r., dotyczące finansowania budowy kompleksu wypoczynkowego Czapi Hnizdo (Bocianie Gniazdo) w środkowych Czechach. Czeska prokuratura zarzuca premierowi Andrejowi Babiszowi wyłudzenie dotacji. Miał wyłączyć inwestycję Bocianie Gniazdo ze swojego koncernu Agrofert, aby skorzystać z unijnego dofinansowania dla małych i średnich firm. Kiedy dotacja została rozliczona, ośrodek wrócił do koncernu. Śledztwem objęci są także syn i córka premiera, którzy pracowali w koncernie rodzinnym.

Syn premiera oskarża ojca o porwanie

Do Andreja Babisza juniora dotarła internetowa telewizja Seznam.cz - informuje RMF FM za PAP. Syn szefa rządu przebywa teraz w Szwajcarii. Powiedział dziennikarzom, że w 2016 r. wbew swojej woli i na polecenie ojca został wywieziony do Moskwy, a potem na Krym. Jak twierdzi, stało się to w związku z dochodzeniem ws. wyłudzenia dotacji. Przyznał również, że podpisywał jakieś dokumenty związane z Bocianim Gniazdem, ale nie wie, jakie.