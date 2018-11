Bartłomiej Sienkiewicz: "PiS jest jak ślepy żołnierz z miotaczem płomieni"

- Spopielono kolejną instytucję, która decydowała o sile i znaczeniu Polski - skomentował aferę KNF Bartłomiej Sienkiewicz. Zdaniem byłego szefa MSWiA, Komisja Nadzoru Finansowego "straciła wiarygodność".

Bartłomiej Sienkiewicz był we wtorek gościem radia TOK FM. Dziennikarka poprosiła go o komentarz do sprawy przewodniczącego KNF, który zdaniem bankiera Leszka Czarneckiego, miał składać mu korupcyjną propozycję. Marek Chrzanowski, szef KNF, podał się we wtorek do dymisji. Swoją rezygnację uzasadnił "odpowiedzialnością za sprawne funkcjonowanie nadzoru nad rynkiem finansowym". O aferze KNF pisaliśmy TUTAJ.