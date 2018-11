Święto Niepodległości 2018. Obchody 11 listopada w Warszawie

Obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości w tym roku będzie miało szczególnie uroczysty charakter, ponieważ mija sto lat, od kiedy Polska odzyskała swoją państwowość. Miejscem wielu ceremonialnych wydarzeń z udziałem najwyższych władz stanie się Warszawa. Przygotowania do listopadowej rocznicy trwają już od wielu miesięcy. Nadzoruje je specjalnie powołany Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Jaki plan przygotowano na Święto Niepodległości 2018 w stolicy? Przedstawiamy harmonogram niedzielnego jubileuszu.

Święto Niepodległości 2018 – Warszawa na dzień przed 11 listopada

Święto Niepodległości 2018 – oficjalne uroczystości państwowe

Od godz. 11.15 na pl. Piłsudskiego będzie odbywał się koncert pieśni patriotycznej połączony z pokazem musztry paradnej. O godz. 11.50 uczestnicy oficjalnych uroczystości państowych będą świadkami odprawy wart przy Grobie Nieznanego Żołnierza oraz apelu pamięci. W samo południe nastąpi odśpiewanie hymnu państwowego, który o tej porze w ramach akcji "Niepodległa do hymnu" ma wybrzmieć w całym kraju oraz we wszystkich miejscach na świecie, gdzie przebywają nasi rodacy. Po "Mazurku Dąbrowskiego" prezydent wygłosi przemówienie. Oficjalne uroczystości państwowe związane z obchodami 11 listopada zostaną zakończone przemarszem pododdziałów Wojska Polskiego i grup rekonstrukcyjnych trasą prowadzącą przez ul. Królewską, Krakowskie Przedmieście oraz Nowym Świat aż do Muzeum Wojska Polskiego.

11 listopada Warszawa – Koncert dla Niepodległej, Festiwal Niepodległa i piknik w kancelarii premiera

Kancelaria Premiera Rady Ministrów na 11 listopada zaplanowała piknik rodzinny, który ma się odbywać w godzinach 13.00-17.00. Obiad polowy, zawody sportowe i dmuchany plac zabaw to tylko niektóre z atrakcji przewidzianych na to szczególne wydarzenie. Piknik zostanie zwieńczony pokazem wojska i służb mundurowych oraz koncertem, podczas którego wystąpią Stachursky , Mezo , Doniu i zespół Video .

11 listopada Warszawa – Marsz Niepodległości 2018

11 listopada Warszawa – Bieg Niepodległości 2018

Święto Niepodległości 2018 to dzień, w którym odbędzie się trzydziesty już warszawski Bieg Niepodległości. Weźmie w nim udział około 20 tysięcy osób. Trasa o długości 10 kilometrów poprowadzi przez al. Jana Pawła II, wiadukt nad Alejami Jerozolimskimi i ul. Chałubińskiego aż do al. Niepodległości. Biegacze zostaną podzieleni na kilka grup, które będą startować co kilka minut. Najwcześniej, bo prawie godzinę przed pozostałymi (o 10.15), pobiegną osoby biorące udział w biegu dodatkowym "Mila na stulecie". Przemierzą oni symboliczny dystans 1918 metrów. Od godz. 11.07 bieg będą rozpoczynać kolejno: zawodnicy na wózkach, biegacze stref od I do VI i zawodnicy nordic walking. Kryterium podziału na strefy jest czas życiowy. Biegacze strefy I to ci, którzy mogą się pochwalić ukończeniem trasy o długości 10 kilometrów w czasie poniżej 39:59.