11 listopada w Warszawie. Utrudnienia w ruchu w Święto Niepodległości 2018

W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Warszawie 11 listopada 2018 roku mogą pojawić się utrudnienia w ruchu drogowym.

11 listopada 2018 Warszawa – utrudnienia podczas Biegu Niepodległości

W związku z organizacją Biegu Niepodległości 2018 w dniu 11 listopada uczestnicy przebiegną ulicami Warszawy . Przez to na trasie Biegu Niepodległości możliwe będą utrudnienia w ruchu drogowym.

Przez cały czas trwania biegu, czyli od 5.00 do 16.00 zamknięta będzie w obu kierunkach al. Jana Pawła II na dwóch odcinkach: od Ronda Zgrupowania AK "Radosław"do ul. Anielewicza, a także od ul. Smoczej do ul. Dzikiej. Kolejne odcinki trasy biegu w Warszawie 11 listopada zamykane będą czasowo. O godzinie 9.30 zostanie wyłączony z ruchu odcinek ul. Jana Pawła II od ul. Anielewicza do al. "Solidarności".