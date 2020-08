Swiatłana Cichanouska z przekazem do Polaków. "Wierzę, że zwyciężymy. Pomoże nam wzór legendarnej 'Solidarności'"

Słowa wsparcia dla protestujących płyną również z zagranicy. Premier Mateusz Morawiecki wygłosił przemówienie w Gdańsku przy okazji 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. - Bracia Białorusini, teraz wy przeżywacie swój 'Sierpień', swój zryw solidarności. Jesteśmy z wami my, jest z wami polska 'Solidarność' - powiedział w języku białoruskim premier. Z kolei prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz wraz z ECS przygotowała "List do Przyjaciół. Do Białorusinek i Białorusinów".