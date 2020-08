Białoruś. Litwa, Łotwa i Estonia wydają zakaz wjazdu dla Aleksandra Łukaszenki

- Powiedzieliśmy, że potrzebujemy pokojowego dialogu i porozumienia między reżimem a społeczeństwem, ale widzimy, że reżim nie jest na to gotowy - oświadczył Nauseda. - Widzimy, że musimy iść do przodu i dać przykład innym krajom - dodał.

Kraje bałtyckie bezskutecznie opowiadały się za nałożeniem zakazu wjazdu i sankcji finansowych na znacznie większą liczbę osób. Istniały również propozycje, by nie wprowadzać żadnych sankcji wobec Łukaszenki, co doprowadziło do sporu. Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Antanas Linkevičius nazwał plany UE zbyt symbolicznymi. - To zdecydowanie nie wystarczy. To nie jest poważna reakcja - powiedział.