Świat nie chce widzieć masakry w Sudanie. Polska też w tym uczestniczy

Dziesiątki zwłok wyłowiono z Nilu w Chartumie, stolicy Sudanu. To tylko część ofiar brutalnego ataku sił wojskowego reżimu na obozowisko demonstrantów. Świat znowu stara się nie dostrzegać tragedii.

Początkowo władze mówiły o 2, a później o 13 zabitych. To szybko okazało się nieprawdą, gdy z wód przepływającego przez miasto Nilu zaczęto wyławiać dziesiątki ofiar. W sumie ok. 40. Teraz sudańskie ministerstwo zdrowia podaje liczbę 61 zabitych, a opozycja twierdzi, że jest ich ponad 100.

Nie ma wątpliwości, że doszło do masakry, a metody reżimu wojskowego, który 11 kwietnia 2019 r. obalił autorytarne rządy prezydenta Baszira , do złudzenia przypominają sposoby działania poprzedniej władzy. Przed takim obrotem spraw w rozmowie z Wirtualną Polską przestrzegał Adil Abdel Aatki , sudański polityk opozycyjny od lat mieszkający w Warszawie.

"Problematyczni" partnerzy z Sudanu

To ambitny polityk, który dysponuje wielkimi pieniędzmi i potężnymi siłami. Dotychczas zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie czy dyplomaci z UE gotowi byli nie przejmować się jego krwawą przeszłością. Co więcej, to jemu i jego ludziom powierzono zatrzymanie przerzutu nielegalnych migrantów z Afryki Zachodniej do Europy szlakiem prowadzącym przez Sudan. Chwalił się później sukcesami, które w praktyce oznaczały śmierć setek ludzi.