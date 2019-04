Plan odbudowy Sudanu powstał w Warszawie. To wyjątkowa szansa dla Polski

Wojsko obaliło prezydenta Sudanu Omara Baszira. Program odbudowy kraju powstał w Warszawie. – Nie prosimy o pieniądze, tylko o wsparcie polityczne i partnerskie traktowanie – mówi WP Adil Abdel Aati, który ma szansę zostać prezydentem Sudanu. Na razie mieszka w Polsce.

Rano sudańskiej wojsko umieściło rządzącego od 30 lat prezydenta Omara Baszira w areszcie domowym. Zatrzymano też ok. 100 kluczowych polityków. To reakcja armii na trwające od połowy grudnia 2018 r. masowe protesty wywołane podniesieniem cen chleba. Demonstracje przeciwko biedzie szybko zmieniły się w ruch przeciwko dyktaturze. Zginęło kilkadziesiąt osób.

- Generałowie, szef sztabu, minister obrony aresztowali "szefa", żeby ratować reżim - mówi Wirtualnej Polsce Adil Abdel Aati, sudański polityk, który od trzech dekad żyje w Warszawie i zamierza kandydować w następnych wyborach demokratycznych w Sudanie. - Baszir został aresztowany i słyszałem, że dostał propozycję bezpiecznego wyjazdu do Egiptu. Jeżeli wojskowi szybko nie przekażą teraz władzy w ręce cywilów, to protesty będą trwały dalej.

Sudan chce się uczyć na polskich błędach

- Chcemy korzystać z doświadczeń Polski i nie popełnić tych samych błędów – podkreśla lider bloku politycznego "Sudan Przyszłości". – Po upadku Bashira powstać powinien cywilny rząd tymczasowy i rozmawiamy z pozostałymi partiami, żeby ich przekonać do rozpisania wyborów już po roku. Dłuższy okres przejściowy, 4 lata jak proponują inni, bez demokratycznego mandatu i trudne reformy spowodują rozczarowanie społeczne i wzrost popularności odsuniętych islamistów. Nie chcemy, żeby islamiści związani z Baszirem wrócili do władzy, jak postkomuniści w Polsce.

Polska może być ważna

- Teraz Bruksela popiera obecny reżim, który obiecał zatrzymać falę imigrantów. Oni tych ludzi po prostu na granicach zabijają – mówi Aati. – My chcemy innego podejścia. Sudan jest wielkim krajem i gotowi jesteśmy tych ludzi osiedlać u nas. Takie modele się już sprawdziły w innych krajach Afryki. Z uwagi na położenie możemy pomóc w zabezpieczeniu wolności żeglugi przez Morze Czerwone i walce z terroryzmem, w przeciwieństwie do obecnego reżimu, który "hoduje" własnych terrorystów.

- My nie oczekujemy jałmużny, kredytów – podkreśla Sudańczyk. – Potrzebujemy partnerskiego traktowania i wsparcia technologicznego oraz polskiego know-how. Na przykład Polska kupiła w USA program szkolenia kadr i stabilizacji rządów w krajach upadłych lub po przewrotach - SENSE. Do amerykańskiego rozwiązania Polacy dołożyli swoje moduły dot. transformacji i sztuki negocjacji. Przeszkolcie nas.

Aati zaznacza, że program szkoleniowy może obejmować kilkadziesiąt osób kluczowych dla odbudowy kraju i on zapewni kandydatów. Co więcej, Sudańczycy mogą się uczyć na realnym przykładzie swojego kraju, a nie przypadku hipotetycznym. To otworzyłoby ich kraj dla polskiego rządu, który poznałby przyszłościowych najważniejszych ludzi w państwie i sposób, w jaki myślą i działają. To pomoże Polsce wychodzić do rynku sudańskiego z uprzywilejowanej pozycji, w ramach programów odbudowy kraju.