Świadectwo energetyczne. Rząd wprowadza nowy obowiązek dla właścicieli nieruchomości

Nowe przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie wiosną 2023 roku. Będą one dotyczyły domów i mieszkań o większym metrażu. Świadectwo energetyczne będzie obowiązywać też właścicieli, którzy posiadają mieszkania w ramach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu i spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Wyrobienie dokumentu obejmuje nie tylko nowe budynki, lecz także te, które powstałe wcześniej. Nowy certyfikat trzeba będzie wyrobić także w przypadku remontu – ocieplenia budynku lub jego rozbudowy. Jeśli specyfika energetyczna budynku uległa zmianie. Co ciekawe z obowiązku zwolnione są osoby dysponujące lokalem poniżej 50 metrów kwadratowych oraz budynki do realizacji celów religijnych.