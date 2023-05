Sukcesy w Bachmucie? "Nie budować wielkich oczekiwań"

Ukraińcy informują o pierwszych sukcesach kontrataku w Bachmucie. - Świetnie to oddali ukraińscy dygnitarze: żebyśmy nie budowali wielkich oczekiwań. Odciąża się obrońców Bachmutu i dąży do tego, by Rosja utraciła inicjatywę w rejonie tego miasta - komentował w programie "Newsroom WP" dr Jacek Raubo z portalu Defence24. - Jeżeli to się przerodzi w przełamanie linii frontu i dojdzie do operacji w większej skali, to zobaczymy jaka będzie efektywność. Oceniam to jako działania ratujące życie obrońców Bachmutu. Doszliśmy do poziomu, na którym żądamy niemalże taktycznych informacji. To ciekawe dla tego konfliktu zbrojnego, że inne państwa wymuszają na stronie ukraińskiej, by podała miejsce i godzinę. To niebezpieczne dla życia i zdrowia ukraińskich żołnierzy. Cieszę się, że dochodzi do głosu rozsądek i mówi się, że nie o wszystkim należy mówić na głos. Ukraina musi myśleć o jeden krok do przodu. Niesamowicie istotne jest przekazanie naszym słuchaczom, że to nie jest gra na jeden etap wojny. Kolejny krok to przygotowania na działania strony rosyjskiej - dodał.