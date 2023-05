Sukces partyzantów pod Biełgorodem? "Wkrótce się zacznie"

Jednocześnie szef ukraińskiego wywiadu gen. Kyryło Budanow, stwierdził, że Ukraina ma już minimalną ilość broni niezbędną do rozpoczęcia kontrofensywy. - Wielu cywilów wciąż znajduje się pod rosyjską okupacją i nie możemy tracić więcej czasu. Mamy już minimum broni i innego sprzętu. Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że wkrótce się zacznie - zdradził w rozmowie z japońską telewizją NHK.