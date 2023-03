Stworzą wspólną listę? Padł termin

Jeżeli PSL utworzy komitet wyborczy z Polską 2050, to ich próg wyborczy będzie wyższy niż przy starcie samodzielnym. Jaka jest przyszłość tej współpracy? - Rozmawiamy teraz o polityce i strategii wyborczej. Jak będziemy mieli decyzję, to ją ogłosimy. W ciągu trzech tygodni ogłosiliśmy wspólny program. Nikomu na opozycji się to do tej pory nie udało. To duże osiągnięcie. Chciałbym, by ta decyzja była w ciągu najbliższych tygodni. Przepracujmy marzec i ogłośmy decyzję - mówił w programie "Tłit" Władysław Kosiniak-Kamysz. - Rozmawiamy teraz tylko z Polską 2050. Chciałbym, żeby bardzo licznie byli reprezentowani samorządowcy. Jest miejsce dla różnych ruchów samorządowych. Mówimy o spółdzielczości energetycznej. To wielkie wyzwanie na bazie gmin. Ona świetnie się rozwija dzięki KPO w innych państwach - dodał.