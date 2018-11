Strzelanina w szpitalu w Chicago. Cztery osoby nie żyją

Nieznany sprawca otworzył ogień na parkingu jednego ze szpitali. Następnie wszedł do budynku, gdzie kontynuował strzelaninę. Policja odpowiedziała na atak napastnika i doszło do wymiany strzałów. Oprócz strzelca zginął policjant i dwoje pracowników szpitala.

Do zdarzenia doszło ok. 15.00 na parkingu przed Szpitalem Miłosierdzia w Chicago. Napastnik postrzelił kobietę, a następnie wszedł do środka, gdzie kontynuował masakrę. Przybyła na miejsce policja zdecydowała się na wymianę strzałów. Bandyta poniósł śmierć na miejscu, oprócz niego zginął 28-letni funkcjonariusz, a także lekarz i asystent farmaceutyczny. Kolejny policjant został krytycznie ranny - podaje abc7chicago.com.